Жительницу Алтайского края осудили на 15 лет за убийство дочери

Женщина нанесла ребенку несколько ударов твердым тупым предметом по голове

БАРНАУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Суд в Алтайском крае признал жительницу Рубцовского района виновной в убийстве своей 8-месячной дочери и приговорил к 15 годам колонии общего режима. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"В судебном заседании осужденная вину в совершенном преступлении признала, от дачи показаний отказалась, пояснив, что в содеянном раскаивается и сожалеет о случившимся. Судом <…> назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в ночь на 5 августа 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома в поселке Березовка, из-за плача ребенка нанесла дочери несколько ударов твердым тупым предметом по голове, от которых девочка умерла. Чтобы скрыть преступление, женщина спрятала тело ребенка в лесном массиве, а на следующий день заявила в полицию о ее исчезновении. В результате оперативных действий следователей СК и полиции преступление было быстро раскрыто, а подозреваемая задержана.

Женщина признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии).