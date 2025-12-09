В Хабаровском крае выявили свыше 300 нарушителей антикоррупционных норм

Более десятка чиновников уволили в связи с утратой доверия

ХАБАРОВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае в 2025 году выявили более 300 чиновников, нарушивших антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, свыше десятка уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона Никита Мезенцев на Десятом открытом форуме прокуратуры Хабаровского края.

Форум проходит в Хабаровске 9 декабря. Его главная тема - борьба с коррупцией как основа национальной безопасности.

"Прокуратурой края уделяется особое внимание соблюдению государственными и муниципальными служащими установленных законом антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, данные должностные лица наделены особым правовым статусом, поскольку являются доверенным лицом государства. <...> Прокурорами Хабаровского края в 2025 году уже выявлено более трех сотен должностных лиц, допустивших нарушения в данной сфере. В результате принятого комплекса мер прокурорского реагирования свыше 200 из них привлечены к дисциплинарной ответственности, а 11 уволены в связи с утратой доверия", - сказал Мезенцев.

Он уточнил, что речь в первую очередь идет о представлении сведений о доходах и имуществе, о конфликте интересов, сообщениях о склонении к коррупционным правонарушениям. Проводимые прокурорами проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах власти и организациях федерального, регионального и муниципального уровней показывают, что ограничения соблюдаются не всеми.