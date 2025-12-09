Экс-мэра Красноярска обвинили в получении самой крупной взятки в регионе

Ее сумма превысила 100 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов обвиняется в получении самой крупной взятки в регионе за последние годы. Об этом сообщил журналистам прокурор края Роман Тютюник.

"Самая крупная взятка за последние несколько лет, она превысила 100 млн рублей (187 млн рублей - прим. ТАСС)", - сообщил прокурор, добавив, что в ее получении обвиняется экс-мэр Красноярска Владислав Логинов.

По его словам, в этом году средний размер выявленных взяток составил 1,5 млн рублей, в 2024 году - 236 тыс. рублей. Также Тютюник сообщил, что в текущем году размер коммерческого подкупа в Красноярском крае впервые превысил 100 млн рублей. Он не сообщил подробности данного уголовного дела. В целом краевой прокурор отметил, что в РФ совершенствуется нормативная база по борьбе с коррупцией, и противодействие преступлениям в этой сфере выходит на новый уровень

Бывший мэр был задержан в Красноярске и этапирован в Москву. 10 июня Басманный районный суд столицы арестовал Логинова по обвинению во взятке на более чем 180 млн рублей. Его имущество на сумму около 20 млн рублей арестовано.

57-летний Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 по 2025 годы.