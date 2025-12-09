У экс-главы центра ФМБА в Красноярске могут изъять имущество на 180 млн рублей

Бориса Баранкина осудили по делу о растрате

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края подготовит иски об изъятии имущества у бывшего руководителя Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Бориса Баранкина, являющегося фигурантом дела о коррупции, на сумму 180 млн рублей. Об этом сообщил журналистам прокурор края Роман Тютюник.

В сентябре 2025 года Баранкин был осужден на шесть лет лишения свободы по делу о растрате. Баранкин и его подельники осуществляли частичную подмену лекарственных препаратов для нужд пациентов при их поставке в адрес центра на иные лекарства. Медикаменты оплачивались за счет денежных средств, выделенных Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Также Баранкин является фигурантом дела о получении взяток.

"Профильный отдел прокуратуры края завершил анализ доходов и расходов Баранкина и аффилированных лиц. Было выявлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, на 180 млн руб. (квартиры и нежилые помещения в Москве, Сочи и Красноярске). Размер его официальных доходов явно недостаточен для приобретения таких активов, поэтому они подлежат обращению в доход государства. Я дал подчиненным поручение подготовить иск об изъятии имущества до конца года", - сообщил прокурор.

По его словам, у Баранкина арестовано имущество на 81 млн рублей, всего ему инкриминируется получение взяток на сумму 16,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении Баранкина было возбуждено второе уголовное о получении взяток. 15 января 2025 года в правоохранительных органах сообщили, что Баранкин после своего задержания по второму уголовному делу пытался совершить суицид в изоляторе временного содержания, после чего был госпитализирован и находился в коме. Когда состояние его здоровья улучшилось, он был заключен под стражу.

По версии следствия, с 2017 по 2023 год он получил взятки от директора коммерческой фирмы на сумму более 16,5 млн рублей. Фирма выбиралась в качестве поставщика медицинских изделий для центра. Всего было заключено более 85 контрактов.