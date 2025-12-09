Экс-адвокатов в Югре признали виновными в попытке подкупа свидетелей

Их приговорили к 160 часам обязательных работ каждый с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших адвокатов по делу о попытке подкупа свидетелей. Они приговорены к 160 часам обязательных работ каждый с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на два года, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух адвокатов. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетелей, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний). Суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года", - отметили в ведомстве.

Ранее этим же судом рассматривалось уголовное дело по обвинению бывшего директора муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия в совершении коррупционных преступлений. Защитник подсудимого попытался подкупить двух свидетелей и представителя потерпевшего, чтобы они дали ложные показания. Для этого он предложил двум адвокатам договориться с ними за 3 млн рублей. В дальнейшем адвокат передал свидетелям часть подкупа в размере 300 тыс. рублей. Однако свидетели отказались от дачи ложных показаний и сообщили суду о факте их склонения.