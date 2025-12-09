Минобороны подтвердило крушение Ан-22 в Ивановской области
Редакция сайта ТАСС
10:08
обновлено 10:12
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, "самолет упал в безлюдном районе".
К месту ЧП вылетела поисково-спасательная команда "для установления судьбы экипажа".
Также для выяснения обстоятельств случившегося к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.