Минобороны подтвердило крушение Ан-22 в Ивановской области

Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения для установления судьбы экипажа

Ан-22 © Александр Рюмин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, "самолет упал в безлюдном районе".

К месту ЧП вылетела поисково-спасательная команда "для установления судьбы экипажа".

Также для выяснения обстоятельств случившегося к месту крушения вылетает комиссия ВКС России.