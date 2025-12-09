Бизнесмена Каштело приговорили к девяти годам за убийства 1990-х годов

С мужчины взыскали в пользу потерпевших 3 млн рублей возмещения морального вреда

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил к девяти годам колонии строгого режима основателя известного в городе ночного клуба "Грибоедов" Олега Каштело за организацию нескольких убийств в 1993-2000 годах. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Каштело виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, суд взыскал с фигуранта в пользу потерпевших 3 млн рублей возмещения морального вреда, а также 187 тыс. рублей компенсации материального ущерба. Свою вину Каштело признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

О задержании и аресте осужденного ТАСС сообщал в феврале 2024 года. Следствие установило причастность Каштело к четырем убийствам. 16 марта 1993 года при пособничестве подсудимого вблизи жилых домов на улице Верности было совершено не менее 25 беспорядочных выстрелов в сторону Гуняшина, который умер от полученных ран. В июле 1997 года Каштело при соучастии других преступников похитил у дома на улице Марата коммерсанта Коломойца, на тот момент председателя совета директоров АООТ "Рефрижераторный флот". Мужчину вывезли в лесной массив во Всеволожском районе Ленинградской области, где убили. 26 января 2000 года в холле общежития на Сиреневом бульваре был расстрелян Сергей Максимов - телохранитель Каштело, которого тот заподозрил в намерении совершить его убийство, после чего нанял двух исполнителей и пособника для устранения самого охранника. 5 июня того же года под руководством Каштело с целью хищения автомобиля Audi A6 было совершено убийство спортсмена Вячеслава Бордукова в гараже в Уманском переулке, после чего его тело злоумышленники закопали в лесном массиве на улице Коммуны. С этого времени мужчина числился пропавшим без вести до тех пор, пока в мае 2024 года его останки не были обнаружены при проведении следственных действий.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, один из соучастников Каштело, Вадим Камалетдинов, в настоящее время находится в розыске, еще один, Дмитрий Карлик, отбывает наказание в Израиле за совершение шести убийств.