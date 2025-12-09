Начальнику военного представительства МО предъявили обвинение за взятку

Также Владимира Куимова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение начальнику военного представительства МО РФ Владимиру Куимову, получившего взятку от управляющего "Крым-авто" при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов Владимира Куимова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 285.4 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022 году между государственным заказчиком и ООО "Крым-авто" заключены многомиллионные контракты на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на территории Республики Крым. Контроль за условиями выполнения контрактов возлагался на Куимова.

В 2022-2024 годах Куимов получил от управляющего ООО "Крым-авто" взятку в размере 380 тыс. рублей за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были. "По ходатайству военного следователя Куимову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполнение следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, продолжается", - заключили в ГВСУ.