На Урале обвиняемого в покушении на убийство детей оставили под стражей

По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал пакет на голову учащимся и удерживал его

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под стражей учителя музыки из Екатеринбурга Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Адвокат Ваганова обжаловал постановление в суде вышестоящей инстанции. В апелляционной жалобе он просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что Ваганов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Вину в покушении на убийство мужчина в суде не признал, но сообщил журналистам, что осознавал, что мог причинить вред здоровью детей. Адвокат обвиняемого Валентина Клюзина сообщила ТАСС, что потерпевшими стали восемь школьников.

По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. В СМИ сообщалось, что Ваганов якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, где за деньги предлагал им процедуры "на проверку дыхания", а по факту душил их полиэтиленовым пакетом.