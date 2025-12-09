Населенные пункты Ивановской области при крушении Ан-22 не пострадали

На месте ЧП организовали оперативный штаб

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Населенные пункты Ивановской области не пострадали в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-22. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Населенные пункты в результате происшествия не пострадали", - говорится в сообщении.

В правительстве региона отметили, что для установления всех обстоятельств крушения самолета к месту происшествия вылетела комиссия ВКС России. Там также работают подразделения МЧС России, организован оперативный штаб, ведется поисково-спасательная операция.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 9 декабря в Ивановской области во время облета после проведенного ремонта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-22. Он упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолета для установления судьбы экипажа.