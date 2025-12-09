Боевика "Азова" приговорили к 22 годам за убийство мирного жителя Мариуполя

Валерий Еремеев будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МАРИУПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил боевика запрещенного в России и признанного террористической организацией "Азова" 32-летнего Валерия Еремеева к 22 годам колонии строгого режима, об этом сообщили в прокуратуре республики.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Еремеева к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В марте 2022 года Валерий Еремеев занимал наблюдательную позицию на территории школы №1 Мариуполя. Он обнаружил гражданский автомобиль, которым управлял местный житель, и более десяти раз выстрелил в сторону транспорта из автомата. Несколько пуль попали в цель, мужчина погиб на месте происшествия.

Фигуранта признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).