В Ивановской области главу компании осудили за развращение несовершеннолетних

Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор одной из частных компаний Ивановской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении десяти несовершеннолетних и малолетних детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"9 декабря 2025 года состоялось оглашение приговора в отношении жителя г. Иваново, признанного виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 5 ст. 132 и ч. 3 ст. 135 УК РФ. <...> По совокупности преступлений приговором Ивановского областного суда виновный осужден к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд запретил осужденному после отбытия основного наказания заниматься какой-либо трудовой деятельностью, связанной с образованием, воспитанием, развитием, организацией лечения и отдыха несовершеннолетних, на 15 лет", - рассказали в пресс-службе, добавив, что мужчина совершал насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении десяти малолетних и несовершеннолетних детей.

Следствием установлено, что в интернете гендиректор вел переписки с девочками, не достигшими 16- и 10-летнего возраста, присылал им фото и видео интимного характера, также уговаривал их делать и присылать ему аналогичный контент. Одну из девочек он склонил к личной встрече в своей квартире.

Отмечается, что руководитель компании имеет непогашенную судимость за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.