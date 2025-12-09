В Чебоксарах после атаки БПЛА госпитализировали семь человек

Еще семеро лечатся амбулаторно

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Семь человек госпитализированы в результате атаки БПЛА на Чебоксары, еще семеро проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщила министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова в своем Telegram-канале.

"На данный момент в числе пострадавших 14 жителей: семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно", - написала она.

По словам Тарасовой, все пациенты, помимо необходимой медицинской помощи, получают психологическое сопровождение. Привлечены мультидисциплинарные бригады врачей, что обеспечивает высокий уровень качества оказания медицинской помощи. Работа ведется в режиме межведомственного взаимодействия.