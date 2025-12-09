В Коми два участника ОПГ "Шагивалеевские" предстанут перед судом за убийства

Фигуранты были задержаны в Москве и Московской области

СЫКТЫВКАР, 9 декабря. /ТАСС/. По обвинению в создании банды, многочисленных убийствах, вымогательстве, обороте оружия и боеприпасов предстанут перед судом два участника вооруженной группировки "Шагивалеевские", которая орудовала в заполярной Воркуте Республики Коми в 1990-е годы. Фигуранты были задержаны в Москве и Московской области, сообщило следственное управление СК РФ по республике.

"В Коми завершено расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных участниками вооруженной группировки "Шагивалеевские" [по фамилии лидера банды]. Дело в отношении 55-летнего жителя Московской области и 64-летнего жителя Москвы, обвиняемых в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, сопряженное с бандитизмом, в покушении на убийство, в вымогательстве под угрозой применения насилия, в создании вооруженной банды и руководстве ею, а также в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, за время существования группировки до конца 2005 года ее участники совершили несколько нападений на предпринимателей Воркуты и участников конкурирующих криминальных структур. Так, в декабре 1993 года во дворе дома по Бульвару Пищевиков Воркуты был убит руководитель нескольких коммерческих организаций - в него, его жену и водителя из пистолета было произведено несколько выстрелов. Бизнесмен умер через несколько дней в больнице, остальные не пострадали. Нападавшие намеревались получить часть прибыли бизнесмена.

Подробности дела

В мае 1995 года около здания ресторана по улице Мира в автомашине был застрелен из автомата участник конкурирующей группировки "Ифы-Козлова", он погиб на месте. В апреле 1996 года в подъезде дома по улице Ленинградской бандиты расстреляли директора коммерческого предприятия, который находился под криминальным влиянием противоборствующей преступной организации. Мужчина умер от массивной кровопотери после огнестрельного ранения. В марте 1997 года в подъезде дома по улице 26 Бакинских Комиссаров в одного из лидеров банды "Ифы-Козлова" и его супруги было произведено не менее 19 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия. Мужчина умер на месте, женщина - на следующий день в больнице. Трое участников нападения получили за это убийство денежное вознаграждение.

Бандиты имели в распоряжении не менее шести единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова, пистолеты различных модификаций, боеприпасы. Следственные действия по уголовному делу проводились на территории Москвы, Нижнего Новгорода, Московской области, Краснодарского края и Республики Коми. Основу доказательственной базы составили показания очевидцев преступлений и бывших участников группировки. Расследование провели следователи и криминалисты СК РФ совместно с сотрудниками МВБ и УФСБ по Коми.

По данным правоохранителей, в ближайшее время перед судом предстанут два основных лидера группировки "Шагивалеевские". Один из них был задержан в феврале 2025 года.