На Украине раскрыли сеть по продаже детей-сирот иностранцам

По данным следствия, в общей сложности фигуранты дела пытались незаконно переправить за границу не менее 25 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Преступную сеть, которая занималась вывозом украинских детей-сирот для незаконного усыновления за границу, раскрыли на Украине. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

"Предъявлено обвинение трем лицам, которые под видом каникул продавали украинских детей в другую страну", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что преступную группу раскрыли сотрудники правоохранительных органов Одесской области. Преступники организовали вывоз детей-сирот и оставшихся без попечения родителей за границу для дальнейшего усыновления.

Обвинения предъявлены по статьям о торговле людьми, подделке документов и незаконной переправке через границу. Задержанные - две гражданки Украины. Еще один фигурант, которому обвинения предъявлены заочно, - основатель благотворительной организации, который действовал из-за рубежа. Обвиняемые подделывали документы, по которым вывозили детей якобы на отдых. По данным следствия, в общей сложности фигуранты дела пытались незаконно переправить за границу не менее 25 детей из разных регионов Украины, 13 из них успели вывезти.

В качестве перевозчиков в этой схеме было задействовано еще 15 человек.

Это не первый за последнее время скандал, связанный со злоупотреблениями в отношении украинских детей. На прошлой неделе украинское издание "Следствие. Инфо" сообщило, что более 500 эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области в Турцию детей два года жили без доступа к образованию и медицине и систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Их эвакуацией в Турцию в 2022 году занимался благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака при содействии консульства Украины в турецкой Анталье.