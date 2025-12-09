Иск о запрете деятельности NCH Capital рассмотрят

Экстремистское объединение работает с инвестициями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. В Тверской районный суд города Москвы поступил иск заместителя генерального прокурора РФ к гражданину США Джорджу Рору, гражданину Австрии Морису Табацинику и американской компании NCH Capital о запрете деятельности экстремистского объединения на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"9 декабря 2025 года в Тверской районный суд города Москвы поступил иск заместителя генерального прокурора РФ к гражданину США Джорджу Рору, гражданину Австрийской Республики Морису Табацинику и американской компании "Эн Си Эйч Кэпитал инк" (NCH Capital Ink.) о запрете деятельности экстремистского объединения на территории Российской Федерации и применении последствий установленных ст. 9 Федерального закона 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", - сообщили в суде

NCH Capital - фирма по управлению инвестициями, основанная в 1993 году, находящаяся в Нью-Йорке.

По состоянию на октябрь 2025 года в портфель NCH Capital входит восемь компаний, включая семь раундов финансирования и одно приобретение. Компания занимается потребительскими товарами, предоставляет финансовые услуги, а также занимается недвижимостью и сельским хозяйством. В апреле 2024 года сообщалось, что NCH Capital лишилась контроля над российским активом - агрохолдингом "Агротерра". По указу президента России Владимира Путина доли в структурах холдинга были переданы во временное управление Росимущества.