ТАСС: глава Реутова после ДТП находится в коме

У Филиппа Науменко начался отек мозга

Глава Реутова Филипп Науменко © Официальный Telegram-канал главы Реутова Филиппа Науменко

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Реутова Филипп Науменко, попавший в ДТП на территории Нижегородской области, находится в больнице в состоянии комы с отеком мозга. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к администрации города, а также источник в окружении самого Науменко.

"Филипп Анатольевич [Науменко] находится в больнице в состоянии комы, у него также начался отек мозга",- сказали собеседники агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что глава наукограда попал в ДТП на территории Нижегородской области. Его доставили в нейрохирургическое отделение НИИ Склифосовского. В медучреждении сообщили ТАСС, что состояние главы наукограда оценивается как крайне тяжелое.

Науменко возглавляет наукоград Реутов с 2023 года, до этого работал в соседней Балашихе, где с 2017 года занимал пост заместителя главы города по вопросам экономики и промышленности.