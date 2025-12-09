В Геническе при ударе ВСУ повреждены несколько домов

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Несколько частных домов повреждены на улице Свердлова в Геническе Херсонской области в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины, жертв среди мирных жителей нет. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, большинство целей уничтожено ПВО.

"Последствия атаки вражеских БПЛА по Геническу. Повреждены несколько частных домовладений на улице Свердлова. К счастью, обошлось без жертв. В одном из домов в момент прилета были дети - трое ребят. Сейчас они в сильном стрессовом состоянии", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что на данный момент власти региона оценивают степень повреждений жилых домов.