В Саратовской области после массового ДТП госпитализировали пять человек

Обстоятельства происшествия устанавливаются

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 9 декабря. /ТАСС/. В Саратовской области пять человек, включая ребенка, пострадали и доставлены в больницу после столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным сведениям ГАИ, в Татищевском районе Саратовской области в 21:20 (20:20 мск) столкнулись автомобили Kia, Volkswagen, Lada Priora и ВАЗ-2110.

"В результате ДТП водители всех транспортных средств <…> и пассажир, ребенок 2020 года рождения из ВАЗ-2110, доставлены в медицинское учреждение", - сказали в ведомстве.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.