В Карелии при столкновении микроавтобуса и грузовика погиб один человек

Еще двое пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе "Кола" в Лоухском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале госкомитета Карелии по безопасности.

"На трассе "Кола" произошло боковое столкновение двух автомобилей <...>. В результате ДТП пострадали три человека: один отказался от госпитализации, один скончался в карете скорой помощи", - сказано в сообщении.

По данным госкомитета, ДТП произошло в 16:41 мск на 1 021 км трассы. На месте происшествия работали спасатели, сотрудники полиции и медики.