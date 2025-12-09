На Украине мужчина ранил топором-молотком работника ТЦК

Отмечается, что это не первый подобный случай

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мужчина нанес ранения одному сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при помощи топора-молотка во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщило оперативное командование ВСУ "Запад".

Отмечалось, что это не первый подобный случай в регионе. "Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток", - говорится в сообщении на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сотрудник ТЦК госпитализирован, ведутся следственные действия, добавили в командовании.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.