Cyprus Mail: на Кипре из-за вызванного штормом наводнения погиб человек

По информации газеты, 57-летнего мужчину обнаружили в машине, попавшую в водную ловушку в районе схода оползней у одного из пляжей в провинции Кирения

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Обрушившийся на Кипр средиземноморский дождевой шторм "Байрон" привел к многочисленным случаям затопления низин и равнинных участков суши, в результате которых на севере острова уже погиб один человек. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

По ее сведениям, жертвой стихии стал 57-летний турок-киприот Эрчин Февзи, который пропал без вести 8 декабря, а на следующий день был найден мертвым в своей машине, попавшей в водную ловушку в районе схода оползней возле одного из пляжей в провинции Кирения.

По сообщениям местных властей, самую большую угрозу представляют водные потоки, стекающие с Киренийской горной гряды. В наибольшей мере от этого явления пострадали жилые кварталы городка Кьонели (турецкое название - Гёньели), который является северо-западным пригородом Никосии. Под воздействием горных потоков расположенные возле этого городка и соседней деревни Канли (турецкое название - Канлыкёй) водные резервуары оказались переполнены и вышли из берегов.

В результате нижние этажи домов в Кьонели оказались подтоплены, их жителей эвакуировали и бесплатно разместили в гостиницах. Кроме того, сотрудники гражданской обороны спасли собак из приюта, который также оказался подтоплен. Поднявшаяся вода унесла на определенное расстояние многие припаркованные автомобили, а на тех улицах, где она успела сойти, осталось большое количество мусора.

Под угрозой потенциального подтопления оказалась и больница имени Бурхана Налбантоглу в Никосии, которая является крупнейшим медицинским учреждением на севере острова, однако ее работа не прерывалась.

Локальные наводнения также на несколько часов отрезали от внешнего мира довольно крупный по кипрским меркам город Морфу (турецкое название - Гюзельюрт), затопив все ведущие в него дороги, включая скоростное шоссе, соединяющее этого город с северными кварталами Никосии.