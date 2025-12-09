ТАСС: в Москве загорелась кровля жилого таунхауса на площади 100 кв. м

Пожару присвоили повышенный ранг сложности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Кровля жилого таунхауса загорелась на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Горит кровля жилого таунхауса по адресу: проезд Досфлота, 16 к.1. Площадь пожара 100 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Существует угроза перехода огня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили ТАСС факт пожара. "Происходит горение кровли трехэтажного блочного жилого дома. Из соседних квартир выведены 7 человек", - сообщили в столичном МЧС.

Пожарные расчеты проводят работы по тушению пожара.