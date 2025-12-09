AFP: в Судане разбился военный самолет Ил-76

По информации агентства, все члены экипажа погибли

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

"Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе "Осман Дигна" в городе у Красного моря Порт-Судан после того, как у него произошла техническая неисправность", - приводит агентство слова неназванного источника.

Источник также уточнил, что "все члены экипажа погибли", сообщает AFP.

Точное число погибших не приводится.