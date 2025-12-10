В Сумах четыре подростка пострадали из-за стрельбы

Нападавшим был 60-летний житель, у которого изъяли охотничье ружье, сообщила областная прокуратура

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС, архив

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в украинском городе Сумы. Об этом 9 декабря сообщила прокуратура Сумской области.

"Мужчина из Сум задержан по подозрению в покушении на убийство подростков <...>. Инцидент произошел 9 декабря 2025 года в городе Сумы. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия из окна многоквартирного дома, в результате чего четыре ребенка в возрасте от 13 до 16 лет получили телесные повреждения", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре также заявили, что в настоящий момент угрозы жизни для пострадавших нет. Отмечается, что нападавшим был 60-летний житель, у которого впоследствии было изъято охотничье ружье.