К югу от Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
Редакция сайта ТАСС
02:35
СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у южного побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу. Об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр находился на расстоянии 420 км к югу от столицы государства, города Нукуалофа, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.