На Сахалине застройщика осудили за мошенничество на 46 млн рублей

Предприниматель с 2020 по 2023 год при строительстве восьми ИЖС в регионе умышленно не исполнил обязательства по договорам подряда, создал видимость работ на объектах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Южно-Сахалинске вынес приговор в отношении предпринимателя, обвиненного в мошенничестве со строительством жилых домов с нанесением ущерба на сумму более 46 млн рублей. Злоумышленнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). <…> С учетом высокой степени общественной опасности деяний, относящихся к категории тяжких преступлений, последствий в виде имущественного вреда потерпевшим в особо крупном размере, судом виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что предприниматель в период с 2020 по 2023 год при строительстве восьми индивидуальных жилых домов в регионе умышленно не исполнил обязательства по договорам подряда, создал видимость работ на объектах. Потерпевшие оплатили строительство, но оно не было завершено. В результате этого семьям, в том числе многодетным и воспитывающим детей-инвалидов, причинен ущерб в размере более чем 46 млн рублей.

"На стадии предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства подсудимым частично возмещен ущерб в размере 190 тыс. рублей двум потерпевшим", - отметили в ведомстве.

Решением суда на денежные средства и квартиру осужденного наложен арест. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу пока не вступил.