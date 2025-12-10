Группа людей из Владивостока и Москвы обвиняется в мошенничестве при ввозе машин

По данным следствия, семь человек провезли через таможню в Россию 296 автомобилей, подав в таможенный пост порта во Владивостоке декларации и поддельные счета на оплату, где занизили стоимость товаров

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовным делам в отношении семи жителей Владивостока и Москвы, обвиняемых в мошенничестве при таможенном оформлении ввозимых из-за рубежа автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"В Генпрокуратуре России утвердили обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении семерых жителей Владивостока и Москвы. В зависимости от роли и степени участия в совершенных деяниях они обвиняются по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по пункту "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах)", - указано в сообщении.

По данным следствия, участники организованной группы с 2021 по 2022 год провезли через таможню из иностранного государства 296 автомобилей. Используя подконтрольную организацию-брокера, они подали в таможенный пост порта во Владивостоке декларации и поддельные счета на оплату, где занизили стоимость товаров. Благодаря этому злоумышленники незаконно снизили размер таможенных платежей на общую сумму 162,4 млн рублей. Часть автомобилей ввозились под заказ, 128 граждан были добросовестными покупателями машин. Они внесли 55,3 млн рублей для оплаты таможенных платежей, но деньги похитили двое участников группы. Другие машины оформили с помощью паспортных данных граждан без их ведома либо за незначительное вознаграждение.

Имущество обвиняемых арестовано на общую сумму около 100 млн рублей.

"Трое жителей Москвы обеспечили внесение сведений о подставных руководителях фирмы-брокера в налоговую инспекцию. Данное юридическое лицо было передано участникам организованной группы, осуществлявшим декларирование автомобилей по заниженной стоимости", - указано в сообщении.

Одно из уголовных дел направят во Фрунзенский районный суд Владивостока, второе - в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.