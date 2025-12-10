В Подмосковье силовики раскрыли ОПГ, похитившую 50 устройств Apple

Злоумышленники оформляли заказы в интернет-магазинах и заменяли товары муляжами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ, которая по разработанной схеме похитила более 50 айфонов и других устройств марки Apple со складов в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волоколамского суда Подмосковья, в который поступило соответствующее дело.

"Членами преступной группы, согласно отведенным им ролям, на территории Волоколамского, Лотошинского и Шаховского муниципальных округов осуществлялись заказы различной техники марки Аррle в интернет-магазине посредством мобильного приложения. После осуществления заказа одним из участников организованной группы, работавшим супервайзером на складе, тайно похищался товар и заменялся его муляжами. Подсудимые обвиняются в том, что за время своей деятельности они похитили более 50 айфонов и других устройств марки Apple", - сказали в пресс-службе.

В отношении четверых участников преступной группы возбуждено уголовное дело за совершение более 50 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ. "Дело поступило в Волоколамский суд для рассмотрения", - заключили в пресс-службе.