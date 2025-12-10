В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены также отключили в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в Киеве и некоторых областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В украинской столице предупреждение об опасности действовало 11 минут, сообщений о происшествиях не поступало. Сирены также отключили в Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В то же время тревога продолжает действовать в Днепропетровской и Сумской областях.

В новость внесены изменения (07:20 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.