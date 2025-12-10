После ДТП под Тюменью погиб человек

Также троих госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Столкновение легковых автомобилей Daewoo Gentra и Lada Granta произошло на федеральной автодороге Курган - Тюмень в Тюменской области. Один человек погиб, трое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

"В ДТП погиб 34-летний пассажир "Лады". Оба водителя и 20-летний пассажир "Дэу" доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

По данным полиции, Daewoo Gentra и Lada Granta столкнулись на 137-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Предварительно, 20-летний водитель Daewoo не предоставил преимущество второму автомобилю.