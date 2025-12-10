Контр-адмирала Коваленко просят освободить от лишения свободы за кражу у МО

Военный прокурор уточнил, что фигурант страдает тяжелым заболеванием, говорится в документах Московского гарнизонного военного суда

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Военный прокурор просит суд освободить контр-адмирала в отставке кандидата технических наук Николая Коваленко, обвиняемого в организации и в участии в хищении денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей, от отбывания наказания в колонии в связи с тяжелым заболеванием. Об этом сказано в судебных документах Московского гарнизонного военного суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Прошу суд признать Николая Коваленко виновным и приговорить к шести годам колонии общего режима, штрафу в размере 600 тыс. рублей, а также лишить его воинского звания контр-адмирал в отставке", - сказал прокурор. Он добавил, что Коваленко страдает тяжелым заболеванием, поэтому просит освободить его от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Также прокурор просит приговорить к колонии общего режима остальных соучастников Коваленко в хищении 592 млн рублей, выделенных Министерством обороны РФ для государственных контрактов по ремонту ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности) для зенитных ракетных комплексов. Бывшего начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ РФ капитана 1-го ранга запаса Василия Витченко и бывшего консультанта департамента ВМФ "Рособоронэкспорта" капитана 3-го ранга запаса Андрея Клокоцкого - приговорить каждого к четырем годам колонии, штрафу в размере 500 тысяч рублей и лишить воинских званий. Бывшему главе компании "Союз-М" Замиру Ахмедову просят назначить пять лет колонии и штраф в размере 500 тыс. рублей, а экс-руководителю завода "Электроприбор" Муталибу Эмиралиеву - восемь лет и шесть месяцев со штрафом 900 тыс. рублей.

Бывшему директору Саратовского радиоприборного завода Евгению Мурашеву вменяют хищение на сумму в размере 109,5 млн рублей и просят назначить наказание в виде пяти лет и шести месяцев колонии общего режима, штрафу в 550 тысяч рублей.

Гособвинение просит приговорить бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ капитана 1-го ранга запаса Вадима Мовчана, обвиняемого в хищении 397 млн рублей, к шести годам колонии общего режима и назначить штраф в размере 600 тыс. рублей, а также лишить его воинского звания.

Данные следствия

По данным следствия, в 2013-2017 годах подсудимые похитили бюджетные средства, выделенные на четыре госконтракта по ремонту ЗИП, которые были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, "Союзом-М" и заводом "Электроприбор". Компании под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн рублей по факту поставляли непригодные, которые в 2012 году были куплены на Украине за 40 млн рублей.