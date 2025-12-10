Подростка из Хакасии будут судить по обвинению в теракте на железной дороге

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подросток из Хакасии предстанет перед судом по обвинению в теракте после того, как он поджег релейный шкаф на Красноярской железной дороге. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"За совершение террористического акта на железной дороге перед судом предстанет 14-летний житель Республики Хакасия", - говорится в сообщении. Следователи завершили расследования уголовного дела. Прокурором утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения будет направлено во Второй Восточный окружной военный суд.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2025 года за вознаграждение поджег релейный шкаф, расположенный на перегоне между станциями Аскиз - Чартыковский Красноярской железной дороги. Ущерб превысил 300 тыс. рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Хакасии.