Силы ПВО уничтожили четыре летевшие на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА,10 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он.

Позднее мэр сообщил об уничтожении еще трех БПЛА.

В новость были внесены изменения (8:18, 8:29, 8:51 мск) - добавлена информация о втором, третьем, четвертом БПЛА.