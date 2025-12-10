Жителя Хакасии оштрафовали на 450 тыс. рублей за финансирование терроризма

Мужчина после просмотра видеоролика трижды переводил деньги террористической организации

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Житель Саяногорска в Хакасии приговорен к штрафу в размере 450 тыс. рублей за финансирование терроризма. Об этом говорится в сообщении МВД по республике.

"Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступного деяния. Ему назначен штраф в сумме 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Он был признан виновным в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ).

По информации полиции, в 2021 и 2022 годах 43-летний житель Хакасии после просмотра видеоролика трижды переводил деньги террористической организации. Преступная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ и сотрудниками полиции.