В ДНР задержали первого замглавы городского округа Снежное за получение взятки

Сумма взяток составила более 2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в ДНР задержан с поличным при получении взятки. Общая сумма взяток составила более 2 млн рублей, сообщили в Telegram-канале МВД по республике.

"В ходе тщательно спланированной операции правоохранители выявили несколько фактов получения взяток врио главы от представителя коммерческой организации, которая выполняла работы по восстановлению инфраструктуры Донецкой Народной Республики в рамках государственных контрактов по благоустройству и осуществлению ремонтных работ в городе Снежное. Общая сумма взяток составила более 2 000 000 рублей. 9 декабря полицейские задержали злоумышленника с поличным при получении очередной суммы. Предварительно установлено, что задержанный разработал и внедрил коррупционную схему, по которой он получал откаты в размере 10% от сумм договоров по государственным контрактам", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы в следственное управление СК РФ по ДНР. Действия должностного лица подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил сотрудников МВД за бдительность и профессионализм. "Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой. Взяточничество недопустимо, тем более в условиях военного времени, когда идет освобождение наших территорий и возрождение Донбасса", - написал он в своем телеграм-канале.