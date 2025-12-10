ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Происшествия

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре

Пять человек обратились за медицинской помощью
Редакция сайта ТАСС
06:04
обновлено 06:36

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в одном из торговых центров в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

"Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре "Баянгол" на улице Терешковой в Улан-Удэ. Самостоятельно эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью обратились пятеро", - сказано в сообщении.

В тушении возгорания участвуют 39 человек и 14 единиц техники.

Пятиэтажное здание ТЦ "Баянгол" расположено рядом с жилыми домами и зданиями магазинов. В нем размещены торговые площади и офисные помещения. 

