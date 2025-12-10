В Сургуте задержали подозреваемых в аферах со скупкой карт и доступом к счетам

По данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участников организованной группы в Сургуте, которая специализировалась на неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники скупали банковские карты у граждан, получая таким образом доступ к их расчетным счетам. Там аккумулировались средства, добытые противоправным путем. В дальнейшем сообщники обналичивали деньги, удерживая комиссию в размере от 3 до 15%, конвертировали в криптовалюту и переводили своим "кураторам", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что, по данным одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами, превысил 94 млн рублей. Кроме того, установлено, что приобретенные ими карты использовались для совершения дистанционных хищений в РФ.

Возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 187 УК РФ). "Трое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - подытожила представитель МВД.