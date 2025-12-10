В Петербурге пресекли бизнес по оформлению фиктивных браков с мигрантами

Фиктивными невестами оказались по крайней мере пять петербурженок и одна жительница Всеволожска в Ленинградской области

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков в загсах. Задержаны организатор схемы и шесть "подставных невест" в возрасте от 25 до 59 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, участники группы причастны к созданию как минимум 20 фиктивных семей. Каждый такой союз был не историей о любви, а очередным шагом к незаконной легализации иностранцев на территории России", - говорится в сообщении.

Как установили оперативники, 44-летний лидер группы полностью координировал процесс, в том числе выступал в роли своеобразной "свахи". Вместе с пока не установленными сообщниками он подыскивал женщин, готовых вступить в брак с мигрантами за вознаграждение, а после регистрации фиктивного союза злоумышленники оформляли полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы. "В результате иностранцы, среди которых были как выходцы из ближнего зарубежья, так и граждане африканских государств, получали разрешение на временное проживание в нашей стране сроком до трех лет", - рассказали в полиции.

Фиктивными невестами, по информации главка, оказались по крайней мере пять петербурженок и одна жительница города Всеволожска в Ленинградской области. Все они стали фигурантками уголовного дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.