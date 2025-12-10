Жителя Сибири осудили на 5,5 года колонии за призывы атаковать дома в Белгороде

Руслан Ардаширов разместил призыв в новостном сообществе в Telegram

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Руслана Ардаширова к 5,5 года колонии за призывы к атакам на жилые дома в Белгороде и к убийству российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении суда.

"Суд по совокупности преступлений назначил Ардаширову наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - отмечается в сообщении. Также ему на три года запретили деятельность, связанную с размещением публикаций и администрированием сайтов в интернете.

Как установил суд, Ардаширов разместил в новостном сообществе в Telegram комментарий с призывами атаковать жилые дома в Белгороде, а под одной из публикаций того же сообщества - комментарий, содержащий призыв к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ.