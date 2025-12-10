В Белорецке специалисты устранили аварию

Из-за происшествия без тепла остались свыше 70 домов

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты в Башкирии устранили аварию на теплопроводе в Белорецке, где без тепла остались более 70 домов. Тепло в квартиры вернется после обеда, сообщил глава Белорецкого района Азат Хакимов.

"Все утечки устранены, мы проводим заполнение системы. Это займет пять часов. Тепло должно появиться в квартирах после обеда", - сказал он в своем Telegram-канале, отметив, что специалисты работали на месте всю ночь.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что прорыв трубы на теплопроводе привел к отключению отопления в 74 многоквартирных домах и ряде социально-значимых объектов в Белорецке, среди которых детские сады, школы и дворец культуры. Отопление рассчитывали восстановить к вечеру.