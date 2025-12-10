В Волгоградской области начали проверку после отравления лошадей кислотой

По словам представителя конюшни Ярославы Ерофеевой, пострадали пять животных

Редакция сайта ТАСС

© Официальная страница конного клуба во "ВКонтакте"/ ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Волгоградской области начали проверку после информации об отравлении пяти лошадей в конном клубе в Волжском, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

На официальной странице конного клуба во "ВКонтакте" представитель конюшни Ярослава Ерофеева сообщила, что неизвестный отравил животных кислотой, и опубликовала видеозаписи с камер наблюдения. По ее словам, пострадали пять лошадей - одно животное находится в критическом состоянии, другие в стабильно тяжелом. Пострадавшим лошадям ежедневно делают промывания, они не могут самостоятельно питаться.

"От представителей конного клуба принято заявление, проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

В конном клубе также отметили, что неизвестный мужчина работал в перчатках и маске. Предположительно, он имеет навыки работы с лошадьми, а собака на территории конюшни на него не лаяла, что говорит о том, что мужчина был ей знаком. По данным представителей клуба, это уже второй случай нападения на лошадей в 2025 году.