В Приморье на школьника упало пианино

Ребенок попал в хирургическое отделение

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Учащийся одной из школ города Дальнереченска Приморского края попал в хирургическое отделение после падения на него пианино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Приморья.

"Пациент находится в хирургическом отделении, состояние стабильное, ближе к удовлетворительному. Ребенок сильно ударился головой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказали там.

Как уточняется в сообщении следственного управления СК РФ по Приморскому краю, инцидент произошел во время перемены. Предварительно установлено, что ученики "активно играли и случайно опрокинули пианино, которое упало на одного из них". Организована доследственная проверка, в настоящее время следователи опрашивают очевидцев и персонал школы.