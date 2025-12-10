В Белгородской области в ДТП с "Газелью" пострадали семь человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, наехав на дерево

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирской "Газели", перевозившей сотрудников предприятия, произошло в Волоконовском округе Белгородской области, пострадали шесть пассажиров и водитель. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП 6 пассажиров - 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, 52-летний мужчина, 65-летний мужчина, 54-летняя женщина, 46-летний мужчина, а также водитель автомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на 16-м км автодороги Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки водитель "Газели", который вез 12 сотрудников предприятия, не справился с управлением и съехал в кювет, наехав на дерево.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.