В Екатеринбурге арестовали директора благотворительной организации

Михаила Арзамасцева обвиняют в мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражей до 7 февраля 2026 года директору благотворительной организации "Чистое сердце" Михаилу Арзамасцеву, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Директор автономной некоммерческой организации "Чистое сердце" обвиняется органами предварительного расследования в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 7 февраля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре региона, по версии следствия, злоумышленник обманным путем приобрел комнату стоимостью свыше 1 млн рублей, что лишило права на жилье потерпевшего.