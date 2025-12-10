В Улан-Удэ огонь продолжает распространяться по ТЦ
Редакция сайта ТАСС
07:42
обновлено 08:03
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар распространяется по фасаду горящего ТЦ в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Работы по ликвидации пожара продолжаются. Происходит распространение огня по фасаду здания. Тушение осложняет сильное задымление", - сказали в МЧС.
На месте создано три боевых участка для тушения пожара. Внутри здания разведку проводят пять звеньев газодымозащитной службы. С воздуха ведется мониторинг беспилотниками.
Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ "Баянгол" на улице Терешковой в Улан-Удэ. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались 50 человек.