В Улан-Удэ огонь продолжает распространяться по ТЦ

Тушение осложняет сильное задымление

Редакция сайта ТАСС

© Официальный канал МЧС России в MAX/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пожар распространяется по фасаду горящего ТЦ в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Работы по ликвидации пожара продолжаются. Происходит распространение огня по фасаду здания. Тушение осложняет сильное задымление", - сказали в МЧС.

На месте создано три боевых участка для тушения пожара. Внутри здания разведку проводят пять звеньев газодымозащитной службы. С воздуха ведется мониторинг беспилотниками.

Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ "Баянгол" на улице Терешковой в Улан-Удэ. В результате пострадали пять человек, трое из них госпитализированы. Самостоятельно эвакуировались 50 человек.