РБК-Украина: в Киеве нашли убитым сына первого украинского космонавта Каденюка

У мужчины зафиксировали многочисленные ножевые ранения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сын первого и единственного украинского космонавта Леонида Каденюка - Дмитрий найден мертвым в квартире в Киеве. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации агентства, тело 41-летнего мужчины, лежавшее у входной двери, обнаружила его мать и вдова космонавта. На нем были многочисленные ножевые ранения, а в руке зажат нож. Как отмечает агентство, предсмертной записки найдено не было, а характер повреждений может свидетельствовать о борьбе. Уголовное дело открыто по статье об умышленном убийстве.

Первый украинский космонавт постсоветского периода Леонид Каденюк умер в январе 2018 года. После этого его вдова рассказывала украинским СМИ о внезапном появлении якобы наследника и претендента на их квартиру, о котором семья раньше ничего не слышала. По словам вдовы, семье поступали угрозы, а на Дмитрия возле дома напал неизвестный с ножом.

По информации РБК-Украина, тело Дмитрия Каденюка было обнаружено в квартире, которую космонавт приобрел после своего полета в космос в 1997 году и на которую претендовал внезапно появившийся наследник.

Леонид Каденюк совершил полет в космос в рамках контракта Украины с NASA.