Во Владимирской области завели дело о мошенничестве при реконструкции моста

Работы по контракту были не выполнены, при этом средства аванса вывела фирма-подрядчик с казначейского счета и израсходовала на различные цели

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 10 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере во время выполнения реконструкции моста в Муромском районе возбудили во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"В следственном отделе по г. Мурому следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). <…> Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов органов прокуратуры. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в сентябре 2024 года между ГБУ "Владупрадор" и коммерческой организацией из Владимира заключен контракт на реконструкцию мостового перехода через лог на автомобильной дороге Борисоглеб - Молотицы - Кондраково в Муромском районе общей стоимостью свыше 80 млн рублей. Первый этап работ должен был завершиться 31 декабря 2024 года, окончание работ - 26 сентября 2025 года.

В октябре 2024 года подрядчику был перечислен аванс в размере более 15 млн рублей, однако многочисленные проверки комиссии государственного учреждения показали, что работы по контракту не выполнены и остановились еще на стадии подготовки к строительству. При этом средства аванса были выведены фирмой-подрядчиком с казначейского счета и израсходованы на различные цели. "В настоящее время контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке, он внесен в реестр недобросовестных поставщиков", - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.