На подростка завели дело за поджог трансформаторных подстанций на станции Марк

Несовершеннолетний действовал по указанию куратора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении подростка, который по указанию куратора поджег трансформаторные подстанции на железнодорожной станции Марк Савеловского направления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 декабря подросток, действуя по поступившему через мессенджер указанию неизвестного лица, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины, совершил поджог трансформаторных подстанций, расположенных на железнодорожной станции Марк Савеловского направления Московской железной дороги и на перегоне между станциями Лось и Перловская Ярославского направления Московской железной дороги.

"Следователи СК России совместно с сотрудниками управления ФСБ России по городу Москве и Московской области, а также управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу задержали фигуранта. Судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в СК.

В свою очередь в управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщили ТАСС, что прибывшие на места происшествия сотрудники следственно‑оперативных групп обнаружили следы рук и обуви, стеклянную и пластиковую тару, а также фрагмент канистры из полимерного материала со следами горения. "Для реализации задуманного подросток использовал спички, бензин и зажигалку. Все свои действия он, следуя указаниям анонимных кураторов, фиксировал на камеру мобильного телефона", - сказали в полиции.