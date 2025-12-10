В Красноярске повторно рассмотрят апелляцию экс-кандидата в губернаторы края

Александра Глискова осудили за взятку

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд в новом составе судей рассмотрит апелляцию на приговор экс-депутата законодательного собрания Красноярского края, бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова, осужденного за взятку. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Марина Васильева.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Глискова к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 10 млн рублей за получение взятки. Также он был лишен права занимать должности на госслужбе на восемь лет. Защита обжаловала приговор в краевом суде, но 20 мая текущего года суд оставил приговор в силе. Решение краевого суда было обжаловано адвокатами Глискова в кассационном суде. 3 июля законодательное собрание региона лишило Глискова депутатского статуса. Экс-депутат был этапирован в колонию №17 в Красноярске.

"Сегодня восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение Красноярского краевого суда, вынесенное 20 мая 2025 года, и передал дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию в ином составе судей", - сообщила Васильева, добавив, что текст кассационного определения сторона защиты получит позднее.

По версии следствия, в 2017 году Глисков через посредника потребовал у заместителя руководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации передать ему взятку в размере 5 млн рублей, в том числе за общее покровительство. Глискову был передан 1 млн рублей из этой суммы, считают следователи. По словам Глискова, дело было возбуждено по заявлению депутата горсовета Самеда Юсубова, занимавшего руководящий пост в госпредприятии "Крайдэо" и также находившегося под следствием.

Глисков в 2008-2016 годах являлся депутатом горсовета, был вице-спикером муниципального парламента, в 2016 году стал депутатом законодательного собрания края. В сентябре 2023 года он баллотировался в губернаторы края от ЛДПР. Глисков набрал на выборах 11,32% голосов и занял второе место, уступив Михаилу Котюкову, занимавшему на тот момент пост врио губернатора.